Tomar assinala Mês de Sensibilização para o Cancro da Mama

O edifício dos Paços do Concelho de Tomar está iluminado, durante o mês de Outubro, em tons de cor de rosa, para assinalar a iniciativa “Outubro Rosa”, a pedido da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Outubro marca o Mês de Sensibilização para o Cancro da Mama e a campanha "Outubro Rosa" faz parte de um movimento global que visa informar as mulheres sobre a importância de um estilo de vida saudável e da prevenção e detecção precoce do cancro da mama.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) tem sido uma instituição de referência no combate ao cancro desde a sua fundação em 1941, e com mais de 83 anos de história, continua a liderar iniciativas de prevenção, apoio ao doente oncológico e investigação científica. A LPCC, enquanto representante da EUROPA DONNA (Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama), promove esta campanha não só para destacar a importância do rastreio e diagnóstico precoce, mas também para divulgar as formas de apoio à mulher e à família.