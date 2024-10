partilhe no Facebook

Acidente obriga ao corte do IC2 entre Alcoentre e Asseiceira

Uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias e um veículo ligeiro de passageiros, no IC2, em Alcoentre, ocorrida na tarde desta quinta-feira, 10 de Outubro, obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos entre Vale Judeus e Asseiceira.

Segundo o Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo da Protecção Civil o alerta para o acidente foi dado às 14h03 e o trânsito ainda se encontra cortado em ambos os sentidos (16h00) para remoção dos veículos e limpeza das vias.



De acordo com a mesma fonte a colisão provocou dois feridos, um deles assistido no local e um outro transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira com ferimentos considerados ligeiros.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Alcoentre, Guarda Nacional Republicana, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação num total de 17 operacionais apoiados por oito veículos.