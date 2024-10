Corte de trânsito temporário esta tarde na Rua Miguel Bombarda em Santarém

A Câmara de Santarém informou que esta quinta-feira, dia 10 de Outubro, entre as 18h00 e as 19h30, vai proceder-se ao corte de trânsito na Rua Miguel Bombarda, desde a Rua João Afonso até ao cruzamento em frente à Casa Madre Luiza Andaluz, no centro histórico da cidade.