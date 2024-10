Despiste fatal em Tomar alerta para insegurança em estradas do concelho

João Baptista, de 37 anos, morreu na madrugada de sábado, 5 de Outubro, num despiste em Carvalhos de Figueiredo, no concelho de Tomar. Deslocava-se numa viatura ligeira de passageiros, ficou encarcerado e o óbito foi declarado no local. O alerta foi dado às 04h20 e para a ocorrência foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por nove veículos. João Baptista era atleta no IP Thomar Rugby e nesse sábado trágico ia disputar o primeiro torneio da época em Moita da Anadia. “O Baptista está connosco desde 2007, chegou e muito cedo ganhou a simpatia e admiração de todos, com a sua forma de estar, sempre muito respeitador e educado tinha um coração de ouro. Esteve sempre, nos bons e maus momentos, dentro e fora de campo com mais ou menos dificuldade, tudo deu pelo IP Thomar – Rugby”, refere o clube em comunicado partilhado nas redes sociais.

Militar de profissão, João Baptista era amigo do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão. “Um amigo desde que em miúdo também foi músico da Gualdim Pais. Ainda nos vimos esta semana. A vida é muitas vezes cruel na sua imprevisibilidade”, lamentou o autarca nas suas redes sociais.

A perda de mais uma vida nas estradas do concelho de Tomar alerta para os graves problemas de segurança rodoviária, que têm sido debatidos por autarcas e autoridades nos últimos anos, depois de várias mortes na via pública provocadas por acidentes. Há cerca de um ano, depois da ocorrência de mais um acidente no cruzamento designado como “Pérola do Nabão”, na Rua de Coimbra, que resultou em quatro feridos e ao corte do trânsito durante algum tempo, os vereadores do Partido Social Democrata demonstraram a sua preocupação por aquele ser um ponto negro na cidade de Tomar. A presidente do município à altura, Anabela Freitas (PS), referiu que o município de Tomar tem um estudo realizado em conjunto com as Infraestruturas de Portugal (IP) há cerca de quatro anos, onde foram identificados os pontos negros em todo o concelho. O incumprimento dos limites de velocidade e das regras de trânsito é uma das causas que Anabela Freitas referiu como principais factores para a ocorrência de acidentes. “Não é normal que todos os dias existam acidentes em zonas espalhadas por todo o concelho. Deve analisar-se o que se pode fazer em relação à matéria de pavimento ou de sinalização”, afirmou a presidente na altura.