Foguetões criados por universitários europeus vão ser lançados em Constância

Cerca de 600 estudantes universitários, de 20 nacionalidades, participam este ano no European Rocketry Challenge (EuRoC), concurso europeu de lançamento de foguetões. A iniciativa, que vai na quinta edição, é promovida pela agência espacial portuguesa, Portugal Space, e, além do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, decorre também no campo militar de Santa Margarida, em Constância, prolongando-se até 15 de Outubro. Em comunicado, a organização indicou que o EuRoC, “a única prova do género na Europa”, que desafia jovens europeus a lançaram os seus foguetões, reúne este ano “cerca de seis centenas de jovens universitários de vários países europeus”.

Os participantes, de 20 nacionalidades e distribuídos por 25 equipas universitárias, vão competir entre si em lançamentos de foguetões que alcançarão entre os três e os nove quilómetros de altitude, segundo a Portugal Space. Os foguetões, pensados, desenvolvidos e construídos pelos jovens, “podem ultrapassar os 10 metros de comprimento”, adianta o comunicado. Nesta edição, “pela primeira vez na história da competição” vai estar presente uma equipa australiana.

Portugal estará representado com uma equipa do Instituto Superior Técnico e outra da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Segundo Marta Gonçalves, gestora de programas educativos da POrtugal Space, o EuRoC “oferece um ambiente único para o desenvolvimento de tecnologia e o fortalecimento de colaborações internacionais” e “impulsiona não só o futuro de Portugal no espaço, mas também contribui para o avanço da Europa neste sector estratégico". A agência espacial portuguesa destacou que a iniciativa pretende “fomentar sinergias entre a academia e a indústria aeroespacial, procurando a promoção do sector, assim como a inovação e a competitividade, contribuindo para a captação de talentos e criação de empregos altamente qualificados” e que serve de “plataforma para o desenvolvimento de competências técnicas e incentiva uma cultura científica e inovadora entre os jovens, alargando a base de futuros profissionais e fortalecendo os meios que garantirão a sustentabilidade do setor aeroespacial em Portugal”.