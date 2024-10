Ourém vai atribuir 10 bolsas de estudo universitárias

A Câmara Municipal de Ourém vai atribuir 10 bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no concelho, conforme deliberação aprovada na reunião do executivo de 7 de Outubro. Com o procedimento de candidaturas em curso desde 1 de Outubro, faltava definir o número máximo de bolsas a atribuir pela autarquia. Ficou assumida a disponibilização de 10 bolsas para o ano lectivo 2024/2025, o correspondente a um investimento municipal de 3.500€. O período de candidaturas para as Bolsas de Estudo Universitárias promovidas pelo município de Ourém decorre até 31 de Outubro.

Os apoios são dirigidos a estudantes residentes no concelho de Ourém que se encontrem matriculados e a frequentar cursos ministrados em instituições de ensino superior público, particular ou cooperativo. As bolsas são concedidas em função de critérios sociais, económicos e de mérito escolar e o valor não poderá ultrapassar 50% do valor da propina máxima anualmente fixada para o 1º ciclo de estudos do ensino superior público.

A medida do executivo municipal pretende apoiar o ingresso no ensino superior de jovens, ajudando a ultrapassar dificuldades económicas que afectam alguns agregados familiares e contribuindo para o desenvolvimento social, económico e cultural do concelho.