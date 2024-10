Alenquer abre candidaturas para compostagem doméstica

O Município de Alenquer volta a apostar no programa “Do Prato ao Prado” com o apoio do Fundo Ambiental. Através do programa, os munícipes do concelho que queiram realizar nas suas casas a compostagem doméstica já se podem inscrever. A estratégia ambiental da autarquia numa parceria com a Valorsul tem como objectivo dotar, de forma gratuita, cada habitação com um compostor onde sucederá a transformação e valorização dos resíduos produzidos. No jardim, na horta, no quintal ou no terraço, os biorresíduos resultarão em fertilizante natural e amigo do ambiente através de um processo natural de descomposição. Borras de café, cascas de ovo, restos de peixe, carne, frutas e legumes já cozinhados ou fora do prazo podem agora ser reaproveitados e darem origem a nutrientes ricos para os solos substituindo, por exemplo, fertilizantes artificiais.

Dia 26 de Outubro, às 10h00, terá lugar uma formação online limitada a 20 inscrições, com carácter obrigatório e que visa explicar todo o processo de compostagem de biorresíduos.

“Do Prato ao Prado” teve o pontapé de saída em 2018 e conta com mais de 560 famílias participantes do concelho de Alenquer.