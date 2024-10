Conselho de Ministros voltou à região com viagem de comboio e autocarro eléctrico

O primeiro-ministro e a grande maioria dos ministros viajaram na sexta-feira, 4 de Outubro, de comboio para o Conselho de Ministros extraordinário que se realizou no Entroncamento, dedicado às áreas da mobilidade e transição energética. Luís Montenegro sentou-se num espaço de quatro lugares com os ministros que foram os protagonistas da reunião: o ministro das Infraestruturas e Habitação, a ministra do Ambiente e Energia, bem como o ministro da Presidência.

O percurso entre a estação ferroviária e a Câmara Municipal do Entroncamento, onde se realizou a reunião, foi feito em autocarros eléctricos. A apresentação do passe mensal ferroviário, medida que vai possibilitar viajar nos comboios urbanos, regionais, inter-regionais e intercidades a um preço de 20 euros, foi um dos temas discutidos. Também a transição energética, como a implementação de mecanismos de partilha de energia para consumidores domésticos e empresariais, assim como a diminuição dos custos de energia nas indústrias electrodependentes, foi assunto em cima da mesa.

Foi a primeira vez que o Entroncamento recebeu uma reunião oficial entre membros do Governo. Os governantes chegaram à cidade ferroviária pelas 14h20. O percurso até à câmara municipal foi realizado nos autocarros eléctricos do município, juntamente com a comitiva municipal, numa viagem que durou cerca de 10 minutos. Nos Paços do Concelho, os ministros foram recebidos por elementos da autarquia e autarcas do concelho. Luís Montenegro mostrou-se acessível e afável nos cumprimentos e destacou a história e importância ferroviária da cidade.