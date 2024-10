Golegã e Constância distinguidas pela qualidade da água

Selo da qualidade exemplar de água para consumo humano é atribuído com base nos relatórios anuais de controlo de qualidade

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Os municípios da Golegã e Constância receberam recentemente o selo da qualidade exemplar de água para consumo humano no âmbito dos prémios dos serviços de águas e resíduos promovidos pela ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos. A cerimónia realizou-se em Tomar durante o encontro Seminário Nacional de Abastecimento de Água organizado pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. O selo é atribuído às entidades gestoras com melhor qualidade da água, com base nos relatórios anuais de controlo de qualidade, que sintetizam a informação relevante relativa à água para consumo humano.