José Razões promovido a segundo comandante dos Bombeiros Torrejanos

O bombeiro José Razões foi promovido a segundo comandante dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, no sábado, 5 de Outubro, durante a cerimónia de celebração dos 93 anos daquela associação humanitária.

"É um novo desafio, que abraço com positividade, acredito que posso contar com o apoio da minha família, do comando, da direcção e de todos os elementos de todos os quadros do corpo de bombeiros", escreveu publicamente José Razões, agradecendo o convite que lhe foi feito pelo comandante José Carlos Pereira para ocupar o cargo.