Médio Tejo lidera revolução na cirurgia ambulatória com novo centro de responsabilidade integrada

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo) deu mais um passo na diminuição das listas de espera cirúrgicas, com a criação do primeiro Centro de Responsabilidade de Cirurgia de Ambulatório (CRI-Cir.Amb) do país. O Centro tem como objectivo principal aumentar o acesso dos seus utentes a cuidados de saúde de excelência e diminuir as listas de espera cirúrgicas de forma significativa num curto e médio-prazo. O novo CRI-Cir.Amb envolve diversas especialidades cirúrgicas, com uma equipa dedicada de mais de 50 profissionais.

É um projecto multidisciplinar agregador cuja face mais visível envolve a reactivação estratégica do Bloco Operatório do Hospital de Torres Novas. No entanto, numa primeira fase, enquanto decorre a reestruturação do espaço cirúrgico actualmente desactivado, o centro funcional dedicado à cirurgia de ambulatório vai estar provisoriamente implementado no Hospital de Tomar. O CRI-Cir.Amb tem como pilares a integração, uniformização e optimização de todas as etapas assistenciais do procedimento de cirurgia de ambulatório – desde a admissão dos doentes, passando pela cirurgia até ao seu acompanhamento pós-operatório, envolvendo igualmente os cuidados de saúde primários. Um dos maiores ganhos de eficiência será alcançado através da aquisição de uma plataforma de orquestração de cuidados em todo o circuito perioperatório, desenvolvido pela UpHill, que irá aumentar a produtividade, reduzir custos e optimizar o uso de recursos humanos. Estima-se, com esta implementação, poupanças de até cinco mil horas de trabalho dos profissionais clínicos, além de uma redução de seis por cento na taxa de re-hospitalização dos doentes, promovendo assim a optimização do bloco operatório e melhorando o seguimento pós-alta. No contexto específico das cirurgias de ambulatório, o sistema assegura o acompanhamento dos doentes em três momentos críticos: 48 horas antes da intervenção, 24 horas após, e novamente aos 30 dias, para garantir a retoma plena das actividades dos doentes. O CRI-Cir.Amb é assinado sensivelmente um ano após a criação do primeiro Centro de Responsabilidade Integrado da região do Médio Tejo – o CRI de Ortopedia (CRI Orto).

“Com a criação do CRI-Cir.Amb, a ULS Médio Tejo reafirma o seu compromisso com a inovação e a excelência em saúde. Foram 12 meses intensos, de projectos diferenciadores, criados pelos nossos profissionais a pensar na melhoria do acesso e da saúde dos utentes que servimos: Ortopedia, Saúde Mental e, agora, Cirurgia de Ambulatório, bem como a própria criação da ULS Médio Tejo, que veio fundir numa visão integrada os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários”, lembra Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo.