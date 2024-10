Projecto de beneficiação da EN110 é apresentado hoje em Tomar

Obra é há muito reivindicada pela população de Tomar, uma vez que se trata de uma das vias de maior circulação automóvel no acesso à cidade.

A apresentação pública do projecto de beneficiação da Estrada Nacional 110, entre São Lourenço e a rotunda da Zona Industrial vai decorrer esta sexta-feira, 11 de Outubro, pelas 18h00, na Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo, em Tomar.

Esta é uma obra há muito reivindicada pela população local, uma vez que se trata de uma das vias de maior circulação automóvel no acesso à cidade, mas com falta de passeios para peões a que acresce a dificuldade de drenagem das valetas em tempo de chuva.

Recorde-se que já foi dado um passo importante na zona norte deste percurso com a construção do passadiço entre o limite da cidade e a capela de S. Lourenço, bem como do troço de passeio subsequente.