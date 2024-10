Secção dos bombeiros em Arranhó continua à espera de sair do papel

Nenhuma empresa apresentou propostas ao concurso público lançado pela Câmara de Arruda dos Vinhos no início do ano para construir uma secção descentralizada dos Bombeiros de Arruda dos Vinhos em Arranhó. Uma obra estimada em 564 mil euros e que teria um prazo de execução de um ano, co-financiada por fundos comunitários.

As empresas consideraram o preço proposto para os trabalhos abaixo do aceitável e por isso deixaram o concurso deserto. Perante a situação, o município está a actualizar os valores e detalhes do procedimento para que um novo concurso público possa avançar nos próximos meses, dada a necessidade que a comunidade de Arranhó e arredores tem de uma maior e melhor proximidade das equipas de socorro dos bombeiros.

“Há duas questões que justificam este atraso e que nada têm a ver com a nossa vontade de realizar este projecto, que para nós continua a ser fundamental para o socorro das nossas populações. Há a questão dos fundos disponíveis, que têm uma importância fulcral na nossa capacidade de financiamento para um projecto com esta magnitude e o esforço financeiro que vamos fazer”, explica o presidente do município, Carlos Alves (PS). Mas, acrescenta, há também necessidade de melhorar a eficiência energética do equipamento que estava previsto, bem como incluir no projecto novos materiais recicláveis. “Tivemos de acrescentar essa informação e tudo isso, para nossa angústia e mágoa, faz com que haja uma morosidade que nos ultrapassa”, lamenta o autarca.

O assunto veio a lume na última reunião de câmara pelo vereador João Cavaco, do PSD, que quis saber o ponto de situação sobre o processo. “Continua a ser um problema para os Bombeiros de Arruda dos Vinhos a falta de recursos humanos e de equipamentos e viaturas para dar resposta às necessidades que existem. Sempre foi uma preocupação nossa esta situação. Qual a previsão que o presidente tem para dar resposta a isto?”, questionou.

Na resposta, Carlos Alves garantiu que o apoio aos bombeiros “é uma preocupação de todos” e não apenas do PSD, sendo que os valores transferidos anualmente pela câmara para a associação humanitária são fundamentais para ajudar a corporação a continuar a prestar o socorro e auxílio às comunidades. “Vamos começar a construir o orçamento do próximo ano e certamente vamos capacitar o orçamento com um apoio para os bombeiros. Estaremos sempre disponíveis para ajudar os bombeiros de forma justa e em equilíbrio orçamental”, garantiu o autarca.