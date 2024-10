Vizinha e GNR salvam bebé engasgado em Castanheira do Ribatejo

Perante o apelo desesperado da mãe do recém-nascido a vizinha correu com o bebé ao colo até ao posto da GNR. Militar encetou manobras para desobstruir as vias aéreas.

Um bebé de uma semana foi, na madrugada de sexta-feira, 11 de Outubro, salvo de asfixia por uma vizinha e um militar do posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Castanheira do Ribatejo. O recém-nascido, que se engasgou com leite enquanto estava deitado, foi de seguida encaminhado em ambulância ao hospital, tendo recebido alta no próprio dia.

Segundo conta a O MIRANTE a vizinha, Eurídice Panzo, a mãe do bebé bateu-lhe à porta pelas 00h30 desesperada a dizer que “o seu filho estava a morrer” engasgado.

