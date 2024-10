A experiência "gratificante" de acolher crianças em casa

Os números mais recentes apontam para 6347 crianças e jovens em acolhimento, sendo apenas 227 em acolhimento familiar. São estes os dados apresentados pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) de Salvaterra de Magos no evento “Acolhimento Familiar/Residencial de Crianças e Jovens”. A sessão decorreu no Auditório “Escola O Século, no âmbito das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação, no dia 10 de Outubro.

Promovida pela CPCJ e pelo Centro de Bem Estar Social da Zona Alta (CBESZA), a iniciativa ofereceu uma sessão formativa e de esclarecimento sobre “Acolhimento Familiar”, uma nova resposta social para crianças e jovens. Numa primeira parte, o CBESZA explicou o que é o acolhimento familiar e todo o processo que envolve tanto as equipas como as famílias. Famílias essas que partilharam as suas histórias numa sessão comovente e que fica para a história.