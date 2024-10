Antiga escola de Louçãs vai ser transformada em creche

O projecto de instalação de uma creche municipal na antiga escola das Louçãs foi presente à última reunião do executivo da Câmara de Ourém, para aprovação do relatório final do respectivo concurso público. A autarquia deliberou validar o relatório e adjudicação da empreitada à empresa Construções Abreu & Ribeiro, Lda., num investimento global de sensivelmente um milhão de euros.

A nova creche a instalar na antiga escola das Louçãs pretende responder a uma carência identificada no concelho e vai ter capacidade para albergar 42 crianças, servindo não só a população residente na cidade de Ourém, mas também quem trabalha na Zona Industrial de Casal dos Frades.

Após a conclusão do concurso público e a assinatura do auto de consignação, o projecto terá um prazo de execução de 365 dias e vai contar com financiamento do programa PARES e do Município de Ourém.