Câmara de Ourém aprovou mais 14 pedidos de redução de IMI

O executivo da Câmara de Ourém aprovou mais 14 pedidos de redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), medida implementada pelo município e aplicável a prédios urbanos arrendados exclusivamente para habitação e aos usufrutuários do Cartão Social do Bombeiro Voluntário.

A proposta camarária prevê a redução em 20% da taxa de IMI a aplicar sobre os prédios urbanos, arrendados exclusivamente para habitação, e vigora nos contratos estabelecidos após 1 de janeiro de 2024. O município de Ourém pretende deste modo dinamizar o mercado imobiliário, incentivando à disponibilização de casas no mercado de arrendamento.

A medida dirige-se também aos bombeiros voluntários do concelho de Ourém, no âmbito do regulamento que suporta o Cartão Social do Bombeiro Voluntário. Neste contexto, o beneficiário do Cartão Social do Bombeiro Voluntário usufrui de uma redução de 20% da taxa de IMI, a aplicar a prédios urbanos para imóveis de habitação própria e permanente.