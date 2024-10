Camisola de vereador é razão para tumulto na reunião de câmara do Entroncamento

O presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria (PS), decidiu suspender a transmissão online da reunião do executivo de 1 de Outubro, devido ao facto do vereador eleito pelo Chega ter vestida uma camisola do grupo ultranacionalista de extrema direita 1143. O visado e os vereadores do PSD criticaram a decisão e falam em censura.

Ao contrário do habitual, a última reunião de câmara do Entroncamento não teve transmissão online pelo facto do vereador eleito pelo Chega, agora independente, Luís Forinho, se ter apresentado com uma camisola do grupo ultranacionalista e de extrema direita 1143, liderado por Mário Machado e conotado com ideologias neonazis.

“Quando um membro do órgão executivo, se apresenta a uma reunião camarária com uma camisola de propaganda a um grupo ultranacionalista e neonazi, com ideais de incentivo ao ódio, racismo e violência, cujos actos já foram punidos criminalmente, pelos princípios da democracia e da dignidade do ser humano, entendo que não estão reunidas as condições para a transmissão online da reunião determinando a sua suspensão”, argumentou Jorge Faria, garantindo que vai apresentar queixa ao Ministério Público por o vereador da oposição ter usado uma t-shirt de “propaganda neonazi”.

PSD fala em censura

A decisão gerou reacções de desagrado entre os restantes membros do executivo municipal, com os vereadores do PSD a posicionarem-se contra a medida. Rui Gonçalves disse que, segundo o regimento, a decisão tomada unilateralmente por Jorge Faria é susceptível de recurso e que o presidente do município não a pode tomar sozinho, como se da autoridade máxima se tratasse. “A autoridade máxima aqui é este executivo municipal e as decisões são passíveis de recurso. A t-shirt do vereador é uma escolha dele, não tenho nada a ver com isso, nem me interessa. Depois do 25 de Abril houve liberdade para cada um fazer o que entender, se não se concordar que se recorra à justiça, mas nos sítios certos. A suspensão da transmissão é um desrespeito ao executivo e à população, mas infelizmente já não é nada de novo”, declarou.

Também Rui Madeira (PSD) se mostrou contra a suspensão da transmissão considerando ser “um grave atropelo à condução da uma reunião camarária, utilizando expedientes para calar as pessoas que pretendem intervir de forma democrática”. O vereador social-democrata sugeriu a votação da medida, manifestando-se contra a suspensão. “Mais uma vez está instalada a censura neste executivo municipal. Já não bastava a censura nas actas, agora existe uma espécie de autoridade que pode fazer referência ao vestuário dos vereadores”, lamentou, solicitando a retomada da transmissão da reunião.

A vice-presidente Ilda Joaquim saiu em defesa de Jorge Faria, fazendo-se valer do regimento das reuniões camarárias. “As decisões devem ser tomadas em ambientes que não sejam tumultuosos como o que está a ser criado pelos vereadores da oposição. Cabe ao presidente do município abrir e fechar as reuniões, com o poder de suspender ou encerrar antecipadamente, com base em decisões fundamentadas, podendo ser alvo de recurso. O vereador Luís Forinho está a usar a reunião camarária para fazer propaganda ultranacionalista e neonazi”, afirma.

Rui Gonçalves ainda tentou intervir novamente mas foi impedido por Jorge Faria, tendo mesmo abandonado temporariamente a reunião e só voltou após um intervalo, solicitado pelos vereadores sociais-democratas.

Continua a tensão entre Luís Forinho e Jorge Faria

Luís Forinho filmou e transmitiu as suas intervenções, através do telemóvel, apesar das ameaças de Jorge Faria em interromper a reunião, uma vez que a mesma não poderia ser transmitida sem a sua permissão. O vereador independente não se deixou intimidar e continuou a transmissão, levando Jorge Faria a pedir que constasse em acta que iria tomar todas as medidas legais contra o vereador. “Afinal não vai interromper a reunião, como disse. É uma pessoa sem palavra, é um tretas. Um aprendiz de ditador”, lançou Luís Forinho antes das suas intervenções.

Em reuniões camarárias anteriores, o vereador independente, eleito pelo Chega, já tinha dirigido várias críticas contra Jorge Faria. “O presidente tentou comprar-me, no seu gabinete, no processo do Jardim de Infância Sophia Mello Breyner. Fez pressão a todo o executivo no projecto da nova biblioteca que ou seria aprovado ou teríamos de o pagar nós próprios. A equipa socialista que tem presidido ao município vai ficar conhecida como a equipa de maior vergonha e que destruiu o concelho”, atirou.