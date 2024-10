Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo recebeu movimento proTEJO

O movimento proTEJO apresentou à Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo a sua denúncia à Comissão Europeia devido ao “Incumprimento da Directiva Quadro da Água pela não implementação de caudais ecológicos no rio Tejo por Espanha e Portugal”. O encontro permitiu apresentar a sustentação da reivindicação de um regime de caudais ecológicos para o rio Tejo e uma franca troca de impressões sobre as diversas problemáticas da gestão da água na bacia do Tejo.

Recorde-se que a denúncia já foi subscrita por um conjunto de 31 organizações portuguesas, espanholas e europeias, ambientalistas, sociais, culturais e autarquias. A defesa da implementação de um regime de caudais ecológicos foi ainda acompanhada pelas comunidades intermunicipais do Alto Alentejo, Beira Baixa, Lezíria do Tejo e Médio Tejo, tendo-se ainda apelado à Área Metropolitana de Lisboa (AML) para que se solidarize com as comunidades intermunicipais.