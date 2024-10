Detidos em Alenquer por burla a idosos simulando acidente de viação

A GNR deteve em Alenquer dois homens por burla a idosos, que simularam um acidente de viação e imputaram às vítimas a responsabilidade do sinistro e o pagamento da reparação dos alegados danos no veículo. Os homens, ambos de 26 anos, que já tinham antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes, foram detidos no dia 9 de Outubro e constituídos arguidos, sendo os factos comunicados ao Ministério Público.



Os militares da Guarda Nacional Republicana deslocaram-se ao local na sequência de uma denúncia de burla a idosos, concluindo no local que os suspeitos tinham simulado um acidente de viação e imputado às vítimas o pagamento da reparação dos alegados danos. Em comunicado, a GNR adianta que, no seguimento da acção, foi possível interceptar e deter os suspeitos, e recuperar 190 euros do valor da burla, tendo ainda sido apreendido um veículo.