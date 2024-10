Adjudicada ligação da rotunda de Santo António à do Cerejal em Torres Novas

A empreitada de ligação da rotunda de Santo António à rotunda do Cerejal, em Torres Novas, foi adjudicada pela Câmara de Torres Novas à empresa Matos & Neves, Lda., pelo valor global de 375.165 euros (mais IVA) e com um prazo de execução de 210 dias, após aprovação da proposta pelo executivo municipal na reunião privada de 9 de Outubro.

A obra, explica o município em comunicado, tem como principal objectivo criar mais uma artéria rodoviária que facilite o fluxo automóvel à malha urbana e retirar uma parte considerável do trânsito da Avenida dos Negréus e Avenida Sá Carneiro.

Encontra-se prevista a execução de uma via de dois sentidos com uma largura de 3,25 cada, de passeios com a largura mínima de 1,50m de um dos lados da via, permitido aos peões a circulação segura, zonas de estacionamento e caldeiras com uma secção mínima útil de 1,00x1,00 m2 para plantação de árvores. Quanto ao arruamento será dotado de infraestruturas como abastecimento de água, onde se incluem dois marcos de incêndio, rede de esgotos domésticos, esgotos pluviais, rede de gás, rede de iluminação pública, rede de instalação de telecomunicações em urbanizações e rede de rega.