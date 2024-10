Arruda dos Vinhos vai apresentar estudo sobre qualidade dos solos em festa da vinha e do vinho

Pela primeira vez na sua história os produtores agrícolas e a comunidade de Arruda dos Vinhos vão poder perceber qual a verdadeira qualidade dos solos do concelho e adaptar os métodos de produção em função das qualidades do solo para potenciar o cultivo de vinha, milho, trigo ou hortícolas.

O estudo dos solos, desenvolvido e preparado pelos técnicos do projecto Arruda Lab, vai ser apresentado ao público na Festa da Vinha e do Vinho que se realizará de 31 de Outubro a 3 de Novembro no Pavilhão Multiusos da vila.

Graças ao Arruda Lab, um projecto pioneiro a nível nacional que é na prática o único laboratório capaz de aferir a saúde e qualidade dos solos no país (até aqui as amostras do solo tinham de ser enviadas para o estrangeiro), vai permitir apresentar aos agricultores informação integrada sobre como conseguir o maior proveito possível dos solos atendendo à sua microbiologia e aos nutrientes detectados. Carlos Alves, presidente do município de Arruda dos Vinhos, diz que a análise está a ser ultimada e que por todo o concelho já foram recolhidas amostras que estão a ser analisadas. O autarca espera que os resultados possam traçar uma imagem da situação actual dos solos em Arruda.

O estudo dos técnicos do Arruda Lab permitirá, inclusive, perceber como os agricultores poderão tornar os solos mais resistentes a pragas. O Arruda Lab, recorde-se, nasceu em 2021 no espaço do antigo posto da Guarda Nacional Republicana, representando a sua requalificação um investimento municipal de 750 mil euros. São parceiros do projecto o Instituto Politécnico de Santarém, a Comunidade Intermunicipal do Oeste, a Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste e o projecto Food for Sustainability. No mesmo edifício vai funcionar também um gabinete de apoio às empresas visando ajudar novos negócios a dar os primeiros passos e a apoiar startups.

Vinho, animação e tasquinhas

Além da novidade de apresentação do estudo sobre a qualidade dos solos a Festa da Vinha e do Vinho promete manter a tradição do evento, com apresentações de vinhos, espectáculos musicais, gastronomia - com a presença de restaurantes locais e as tasquinhas das colectividades, artesanato local e folclore. A produção de vinho tem uma presença forte no concelho, estando situados no concelho nomes conhecidos no meio da produção vinícola, como o Condado Portucalense, Casa do Remoinhal, Casal da Monteira, Monte Bluna ou a Quinta de São Sebastião.