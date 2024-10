Homenagem a Francisco Vieira no 35º aniversário da Escola Profissional de Ourém

Na tarde de sexta-feira, 4 de Outubro, a Insignare homenageou Francisco Vieira, “Um sonhador ao serviço do Ensino Profissional”, por ter sido o grande responsável pela criação da Escola Profissional de Ourém, que ao longo de décadas, se tem destacado pela excelência no ensino. A homenagem contou com a inauguração de um memorial a Francisco Vieira, antigo director executivo da instituição, que dedicou grande parte da sua vida à educação, sendo assim lembrado pelo seu notável contributo à organização.

O memorial tem evidenciado parte da última publicação que partilhou na rede social Facebook, dedicado ao tema “A minha varanda é linda”: “Encostei-lhe o ombro e depois de um estalo inicial, arrastou-se rangendo de dor. Lá dentro, numa divisão sombria, cheia de pó e velharias, estava o Futuro. O Próprio. Olhou-me espantado e disse: — Até que enfim. Estava farto de esperar por ti. Pensei que passarias o resto da vida a olhar para o lado e para trás. Não te esqueças que hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Decide, arrisca e avança”.

O momento solene foi seguido pela cerimónia oficial de abertura do ano lectivo e pela entrega de diplomas aos alunos finalistas do ciclo de formação 2021/2024 da Escola Profissional de Ourém e da Escola de Hotelaria de Fátima. O evento, realizado na Escola Profissional de Ourém e no Teatro Municipal de Ourém, contou com a presença de várias entidades locais. O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, felicitou os alunos finalistas, enaltecendo o culminar de uma etapa importante nas suas vidas, e sublinhou a relevância das distinções “Alunos do Mês” e “Alunos do Ano” como incentivo ao mérito e à excelência académica.

O empresário Francisco Vieira, natural da Cova da Iria, Fátima, faleceu a 2 de Outubro de 2017 com 60 anos. Foi presidente da ACISO (Associação Empresarial de Ourém e Fátima); presidente da Região de Turismo Leiria/Fátima e Director Executivo da Insignare - Associação de Ensino e Formação, entidade proprietária da Escola Profissional de Ourém e da Escola Profissional de Hotelaria de Fátima. Foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano de O MIRANTE - Associativismo, em 2016. Licenciado em História, era sobrinho-neto da irmã Lúcia, uma das três crianças das Aparições de Fátima.