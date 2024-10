Tomar apoia projecto destinado a crianças com perturbações da linguagem

A Câmara Municipal de Tomar, na sequência de um convite por parte da Acrescer – Associação de Pais e Amigos das Crianças com Necessidades Educativas Especiais de Tomar, tornou-se investidor social no projecto “Acrescer com tod@s”, no âmbito do Programa Portugal Inovação Social, onde o referido projecto tem indicação de aprovação para financiamento. O executivo camarário deliberou assumir o compromisso de co-financiar a implementação deste plano de desenvolvimento até ao montante de 15 mil euros por ano lectivo, durante os três anos da duração do projecto. O projecto prevê realizar um diagnóstico exaustivo a todas as crianças que frequentam o último ano de jardim-de-infância, em cada um dos anos lectivos do projecto, com foco nas áreas da linguagem. Com base neste diagnóstico, o projecto pretende depois trabalhar no sentido de aumentar as competências de linguagem das crianças alvo do mesmo, bem como as suas competências comportamentais e emocionais.

Com as crianças, vão ser desenvolvidos os objectivos e aplicados programas de promoção de competências linguísticas e fonológicas, relaxamento e regulação emocional e estimulação espaço, tempo e corpo. Com as famílias, está previsto também a dinamização de ateliês de actividade de vida diária e estratégias de regulação em contexto e acompanhamento articulado.