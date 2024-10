Câmara de Santarém atribui Medalha de Ouro Municipal ao chef Rodrigo Castelo

O executivo da Câmara de Santarém decidiu atribuir a Medalha de Ouro Municipal ao chef escalabitano Rodrigo Castelo, proprietário do restaurante Ó Balcão e galardoado este ano com uma estrela Michelin. A entrega da distinção vai acontecer durante a cerimónia de inauguração da 43ª edição do Festival Nacional de Gastronomia, ao final da tarde de 17 de Outubro, na Casa do Campino, em Santarém. A abertura do festival gastronómico mais antigo do país vai contar ainda com as presenças do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, e do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, entre outras individualidades.



Na reunião do executivo desta segunda-feira, 14 de Outubro, onde foi aprovada por unanimidade a homenagem a Rodrigo Castelo, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, enalteceu o trabalho que Rodrigo Castelo tem vindo a fazer na promoção da gastronomia local e na valorização dos produtos endógenos ligados ao Tejo e à terra ribatejana. Foi ainda destacado o seu apego às raízes e a causas como a da sustentabilidade ambiental. O vereador Nuno Domingos, representante da câmara no Conselho da Medalha Municipal, órgão consultivo a quem cabe apresentar os nomes das personalidades a galardoar, referiu que a distinção a Rodrigo Castelo foi “um assunto pacífico”.