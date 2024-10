Colisão causa um morto no IC10 entre Santarém e Almeirim

Devido ao acidente, o troço do IC10 esteve cortado ao quilómetro 4, no sentido Santarém-Almeirim, durante cerca de quatro horas.

A colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de mercadorias causou um morto na madrugada de segunda-feira, 14 de Outubro, no Itinerário Complementar 10 (IC10), entre Santarém e Almeirim. O alerta foi dado pelas 06h07. Esse troço do IC10, que integra a Ponte Salgueiro Maia, esteve cortado ao quilómetro 4, no sentido Santarém-Almeirim, durante cerca de quatro horas.

Fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo da Proteção Civil adiantou à Lusa que uma pessoa foi assistida no local, sem necessidade de transporte ao hospital. No local estiveram 20 operacionais, entre Bombeiros Sapadores de Santarém, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, a PSP e a GNR, com o apoio de sete veículos.