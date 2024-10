Detido em flagrante por furto de veículo em Vila Nova da Barquinha

Um homem de 33 anos foi detido pelos militares da Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Barquinha por furto de veículo no dia 6 de Outubro. Na sequência de uma denúncia a dar conta de um furto de veículo, os militares da Guarda iniciaram diligências policias a fim de localizar a viatura furtada. No seguimento da acção, foi possível localizar a viatura numa rua do concelho da Barquinha e o condutor, ao aperceber-se da presença da Guarda, iniciou a fuga colocando em perigo os utentes da via pelo que foi interceptado e detido momentos depois.

Da acção resultou na apreensão dos seguintes artigos: um veículo; um telemóvel; e quatro chaves falsas presumivelmente utilizadas para a concretização de furtos de veículo. O detido, com antecedentes criminais por furto de viatura e em estabelecimentos, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial do Entroncamento. A acção contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Torres Novas e da Golegã, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Novas e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial de Santarém.