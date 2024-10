Duas dezenas participaram no 1º Encontro Ambientalista Eco Parque do Relvão

O primeiro “Encontro Ambientalista Eco Parque do Relvão: solução ou problema?” realizou-se a 12 de Outubro e contou com a presença de cerca de duas dezenas de pessoas, entre as quais autarcas e ambientalistas. O encontro centrou-se na importância do Eco Parque do Relvão onde várias empresas tratam da recuperação, valorização e eliminação de diversos tipos de resíduos, provenientes de todo o país, “mas cujos eventuais acidentes têm repercussões negativas graves no ar, na água e nas vidas das populações locais”, refere a organização em comunicado.

De manhã os participantes visitaram o local, junto ao antigo leito do Tejo, afectado pela mais recente descarga de lixiviados proveniente do Eco Parque do Relvão, que contaminou o solo e impede a actividade agrícola normal. Depois, deslocaram-se às várias ribeiras da região que, potencialmente, poderão ser afectadas por incidentes semelhantes e terminaram visitando o exterior das principais empresas do Eco Parque. À tarde, numa sala do restaurante “O Algaz, na Carregueira, o encontro continuou com a apresentação de imagens aéreas da zona, identificando a amplitude, função e caraterísticas de cada empresa implantada e a sua relação com a rede hidrográfica local.

O encontro falou da importância de, no imediato, entrar em funcionamento a Comissão de Acompanhamento do Eco Parque que, há vários anos, não apresenta relatórios; da concretização das acessibilidades previstas, há anos, para a região, de forma a que o tráfego para o Eco Parque não passe pelas localidades; da implementação de controlos de monitorização permanente nas empresas para possibilitar a avaliação de eventuais alterações nos caudais de saída para as ribeiras; e análises regulares à água dos poços nas zonas recentemente contaminadas.