Mário Centeno deu aula aberta a 160 alunos do Agrupamento de Escolas de Alcanena

Alunos do secundário do Agrupamento de Escolas de Alcanena foram bastante participativos durante aula aberta com o governador do Banco de Portugal.

Mais de 160 alunos do secundário do Agrupamento de Escolas de Alcanena participara na quinta-feira, 10 de Outubro, numa aula aberta protagonizada pelo ex-ministro das finanças e actual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno. “Foi uma aula inesquecível que contou com a presença de cerca de 160 alunos, nomeadamente dos alunos dos Cursos de Ciências Socioeconómicas e dos cursos científico-humanísticos que frequentam do 10 º ano. Recorde-se que o Agrupamento de Escolas de Alcanena é uma das cinco escolas públicas que está a implementar o PPIP2, ou seja, Projeto Piloto de Inovação Pedagógica do ensino secundário que inscreve a literacia financeira no currículo”, explica a O MIRANTE Ana Cláudia Cohen, directora do agrupamento, que destaca o entusiamo dos alunos perante os assuntos debatidos, nomeadamente economia, inflação, bancos centrais e a importância das instituições.

Ana Cláudia Cohen refere que foram lançadas algumas questões pertinentes às quais foi dando resposta através de exemplos práticos: “Como se formam os preços? Qual a importância dos preços na economia? O que é o preço estável? Por que razão os bancos centrais têm como missão salvaguardar a estabilidade dos preços?”, entre outras. No final da aula, houve tempo para uma sessão de perguntas e respostas, que foi amplamente participada e que se estendeu para além da sessão, uma vez que já à saída o governador foi, ainda, interpelado por algumas alunas que lhe queriam colocar outras questões. O governador mostrou-se sempre disponível, respondeu às questões, recordou o concurso Geração Euro, através do qual teve oportunidade de contactar com uma equipa finalista do Agrupamento de Escolas de Alcanena e ainda tirou selfies e fotos com os alunos e comunidade escolar.

Jornalistas não puderam assistir à aula

O Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, esteve em Alcanena para dar uma aula aberta para a comunidade escolar, mas convidou os jornalistas só para lhe tirarem fotografias antes e depois da aula. O convite à comunicação social diz que a aula é para a comunidade escolar, realiza-se no mercado municipal, mas os jornalistas não podem assistir. O convite indica mesmo que os jornalistas têm 15 minutos antes da sessão para a “captura de imagens”, e duas horas depois marca novo encontro desta vez só para prestar declarações, que se julga tenham a ver com a aula que vão proferir para os alunos da comunidade escolar, uma vez que não adianta as razões do segundo encontro com os jornalistas.