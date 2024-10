Miguel Sopas promove acção de capacitação de leitura em Constância

Ator e encenador, Miguel Sopas, estará em Constância nos dias 16, 17 e 18 para dinamizar a acção “Leituras encenadas” no âmbito do projecto Caminhos.

Nos dias 16, 17 e 18 de Outubro, o actor, encenador e formador Miguel Sopas vai dinamizar em Constância a acção de capacitação “Leituras encenadas”, integrada no projecto Caminhos, Cultura em Rede. A partir da obra Filodemo de Luís de Camões, Miguel Sopas vai desenvolver acções com os alunos das Escola Básica e Secundária Luís de Camões, das quais vai resultar um trabalho a apresentar numa sessão aberta ao público, no dia 18, às 18h00, no Cineteatro Municipal de Constância.

Recorde-se que o Caminhos foi criado em 2017 pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os municípios integrantes e pretende proporcionar encontros em redor da cultura, promovendo o encontro dos artistas com as comunidades. O projecto percorre os onze concelhos do Médio Tejo.