Paróquias de Cardigos e Carvoeiro reabilitadas com financiamento

As Igreja Paroquiais das freguesias de Cardigos e Carvoeiro vão ser alvo de obras de requalificação/conservação, com comparticipação do Estado. Na Igreja velha da Paróquia de Cardigos o valor total da obra é de 99 580 euros, dos quais o Estado comparticipa 49 790, cerca de 50%. No caso da Igreja Matriz da Paróquia da Freguesia de Carvoeiro, a comparticipação é de 49 240 euros num custo total de 98 480.

A assinatura dos contratos de financiamento, no âmbito do Programa Equipamentos- Subprograma SP2 — Equipamentos Associativos e Equipamentos Religiosos, decorreu na manhã de 10 de Outubro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mação e contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, do Vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, José Alho, da Directora Geral da Direcção-Geral das Autarquias Locais, Paula Costa, assim como do representante das entidades beneficiárias das candidaturas, Cónego António Assunção.

O Programa Equipamentos destina-se à comparticipação de obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de equipamentos urbanos de utilização coletiva, incluindo equipamentos religiosos. O presidente do município de Mação, Vasco Estrela, afirmou tratar-se de um investimento em património que pertence ao concelho e ao país mas, sobretudo, às pessoas que frequentam o espaço.