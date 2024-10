Na antiga sede do Povoense vivem mais de uma dezena de pessoas migrantes sem condições e o Chega quis capitalizar a situação propondo criar um conjunto de medidas mitigadoras destes problemas mas a ideia foi chumbada.

Póvoa e Forte da Casa recusam proposta para acabar com sobrelotação de casas

Os eleitos da Assembleia de Freguesia da União de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa chumbaram uma proposta visando controlar e acabar com a sobrelotação de casas na freguesia, uma proposta que chega depois de se saber que mais de uma dezena de imigrantes vivem sem condições de salubridade na antiga sede do União Atlético Povoense (UAP).

A proposta, apresentada pelo Chega, pedia que a junta de freguesia criasse uma linha directa para denúncias anónimas de sobrelotação habitacional e arrendamento abusivo, que em parceria com o município formasse uma equipa de fiscalização permanente dos serviços urbanísticos para verificar a legalidade das ocupações e, por fim, que a junta realizasse um registo actualizado dos atestados de residência emitidos por cada imóvel, impondo limites específicos de moradores consoante as tipologias, indo dos três atestados (por T0) até aos nove (T4).

A proposta acabou reprovada com os votos contra do PS, Bloco de Esquerda e Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), merecendo a abstenção dos eleitos do movimento independente de António Inácio.

