Provoca acidente e põe-se em fuga na Nacional 3 no Cartaxo

Colisão provocou o capotamento de um automóvel e ferimentos no seu condutor. Com o carro na sucata, António Ribeiro procura informações sobre o indivíduo que não parou no sinal de Stop.

O condutor de um veículo ligeiro de passageiros pôs-se em fuga depois de colidir com um outro automóvel, fazendo-o capotar, na manhã de sábado, 12 de Outubro, na Estrada Nacional 3, em Cruz de Campo, no Cartaxo. Do acidente resultou um ferido que foi assistido no Hospital de Santarém e que procura informações sobre o infractor que, segundo diz a O MIRANTE, não parou ao sinal de Stop.

“O indivíduo não pára ao Stop, bate-me e põe-se em fuga. Tenho escoriações no braço esquerdo, o pulso direito partido e um golpe na mão”, refere António Ribeiro, explicando que naquela manhã, pelas 07h00, se dirigia para o seu local de trabalho.

António Ribeiro deslocou-se a um posto da GNR para apresentar queixa onde, afirma, lhe foi dito que sem a matrícula do automóvel as autoridades nada podem fazer. “Apenas sei que é um carro de cor escura”, lamenta, acrescentando que devido aos estragos causados pelo embate lateral o seu carro foi encaminhado para a sucata.

António Ribeiro apela a quem tiver informações sobre o acidente que entre em contacto com as autoridades.