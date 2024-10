TeSP em Turismo Equestre não avança na Golegã por falta de alunos

Curso Técnico Superior Profissional de Turismo Equestre seria leccionado na Golegã, capital do cavalo, no HIPPOS - Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres. Expectativa é que abra para o ano.

O primeiro Curso Técnico Superior Profissional (TESP) de Turismo Equestre no país, que iniciaria este ano ministrado pelo ISLA Santarém em colaboração com o município da Golegã, teve nove alunos interessados dos 12 necessários para abrir uma turma, revelou o vice-presidente da câmara, Diogo Rosa, em assembleia municipal. Este curso é reconhecido pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e pela Federação Equestre Portuguesa, contando ainda com parcerias com diversas outras entidades do sector.

Diogo Rosa mostrou-se optimista relativamente à abertura do curso superior no próximo ou próximos anos, uma vez que o curso profissional de Técnico de Gestão Equina está a funcionar desde o ano passado no agrupamento de escolas da Golegã, funcionando como uma forma de prosseguirem os estudos superiores. O curso seria totalmente leccionado na Golegã, capital do cavalo, no HIPPOS - Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres.

Tal como O MIRANTE já noticiou, o município da Golegã e o ISLA Santarém pretendem proporcionar uma formação adequada, ao nível do ensino superior, a todos aqueles que exerçam ou pretendam vir a exercer funções no âmbito do turismo equestre, nomeadamente guias de turismo equestre, monitores de passeios a cavalo, batismos equestres, organizadores de eventos e feiras equestres, organizadores de competições desportivas, entre outras.

Segundo a autarquia, o Turismo Equestre está identificado como uma das áreas com maior potencial de desenvolvimento ao nível do turismo na região do Ribatejo e em várias regiões de turismo em Portugal, a par do enoturismo e do turismo de natureza. A criação da oferta tem já protocolado com várias empresas do sector a realização de estágios curriculares para os futuros formandos, estando alinhada com a estratégia de desenvolvimento educacional do município da Golegã, que se iniciou com a criação de novos cursos profissionais, aos quais se junta agora a primeira oferta ao nível do Ensino Superior, afirma a autarquia em comunicado.