Trabalhadores da Jodel com salários em atraso e postos de trabalho em risco

O presidente da Câmara de Azambuja e o presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima estiveram presentes e estão a acompanhar a situação. Alguns trabalhadores contam como têm vivido sem receber salário.

Carla Sandra, 52 anos, suspendeu o contrato de trabalho com a Jodel, onde estava há oito anos como auxiliar de produção. O motivo foi ter salários em atraso há três meses, tal como quase 200 colegas, entre eles o filho de 35 anos, com quem vive. Não paga a prestação da casa ao banco há dois meses e ao terceiro mês a casa corre o risco de ser hipotecada, estando à espera de receber do fundo de desemprego. Sobrevive com a ajuda de vizinhos, porque muitas vezes não tem o que comer. “Desde Junho que só entraram 300 euros, 150 meus e outros 150 do meu filho”, diz. Paga 450 euros de renda e ainda pagava transporte para ir trabalhar. “Estou em vias de ir morar para debaixo da ponte”, desabafa.

Célia Gonçalves, 47 anos, trabalha na Jodel há 25 anos numa linha de enchimento. Ainda tem o que comer porque recorre às poupanças de uma vida. “Não posso deixar que a empresa que está em baixo deixe a minha vida no fundo do poço”, refere, acrescentando que procura alternativas de emprego “porque não vale a pena continuar numa mentira”.

Paulo Carmo já está reformado, mas precisa do emprego porque o dinheiro da reforma não chega. “Com 67 anos é difícil encontrar soluções de trabalho, não por falta de forças, mas por preconceito”, afirma. O auxiliar de produção tem três meses de ordenado em atraso e o subsídio de férias. “A empresa não diz nada, empurra os problemas com a barriga. Sinto amargura por ter perdido tanto tempo e ser tão mal compensado. Acho que são demasiado egoístas por verem tantas famílias em dificuldades e não tentarem resolver, só fingirem que resolvem. Se não posso comer duas carcaças como uma, se não posso comer um bife como uma lata de atum”, diz com tristeza.

Administração

não atende telefonemas

O presidente da Câmara de Azambuja revela a O MIRANTE que a autarquia tentou desde o primeiro momento encontrar uma pessoa ou um grupo financeiro interessado em “salvar” a empresa da falência. Segundo Silvino Lúcio, colocaram os eventuais interessados em contacto com a administração, que numa primeira fase não aceitou e agora não atende os telefonemas. “Já tivemos o fecho da Opel, da Impormol. É mais uma machadada no tecido empresarial se vier a acontecer”, lamenta o autarca.

O MIRANTE tentou entrar em contacto com a Jodel por via telefónica e e-mail para pedir alguns esclarecimentos à empresa, nomeadamente quais as medidas a serem tomadas, se pretendem continuar a produção e se a fábrica está em funcionamento, mas até à data de fecho desta edição a empresa remeteu-se ao silêncio.