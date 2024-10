Visita audioguiada ao Circuito das Linhas de Torres em Arruda dos Vinhos

No próximo dia 20 de Outubro o Município de Arruda dos Vinhos celebra o Dia Nacional das Linhas de Torres com uma visita audioguiada ao Circuito das Linhas de Torres, uma oportunidade para os entusiastas da história e cultura militar conhecerem a história destas fortificações.

O programa, que decorre entre as 10h00 e as 17h30, inclui a visita ao Centro de Interpretação das Linhas de Torres e a exploração do Forte da Carvalha e do Forte do Cego, marcos da resistência militar contra as invasões francesas no início do século XIX. Para enriquecer a experiência, os visitantes poderão utilizar áudio-guias disponíveis em três línguas – português, inglês e francês –, permitindo uma imersão nos acontecimentos históricos e nas paisagens do concelho. A participação é gratuita mas requer reserva prévia até às 12h00 da quarta-feira anterior à visita, através do Posto de Turismo ou pelo contacto 263 977 035 ou o e-mail turismo@cm-arruda.pt.