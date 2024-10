Aprender a utilizar as urgências do hospital pode salvar vidas

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) tornou-se na quinta unidade do país a implementar o projecto "Ligue Antes, Salve Vidas", uma iniciativa da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o apoio dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). O projecto, que arrancou a 15 de Outubro, tem como objectivo reduzir a utilização inadequada ou evitável dos serviços de urgência, promovendo o contacto prévio com a linha SNS 24 (808 24 24 24). Todos os utentes da ULS Lezíria devem ligar para o SNS 24 antes de se dirigirem às urgências, para garantir que recebem o aconselhamento adequado e a referenciação mais apropriada ao seu estado de saúde. O enfermeiro do SNS 24 avaliará a situação e poderá encaminhar o utente para autocuidados, para os cuidados de saúde primários, ou em situações mais graves, para o hospital, accionando o INEM em casos de emergência. Mesmo no caso dos utentes sem médico de família poderá ser realizado o encaminhamento para a unidade onde se encontra inscrito.

Se for necessário o acompanhamento médico, o SNS 24 pode ainda marcar uma consulta no próprio dia ou no dia seguinte na unidade do utente, não necessitando de se deslocar à sua unidade para realizar este agendamento. Aos sábados, domingos e feriados, as consultas terão lugar nos serviços de atendimento complementar da ULS Lezíria, que funcionam em Santarém, Cartaxo, Rio Maior e Coruche, garantindo que os utentes terminem o contacto telefónico com data e hora marcadas, eliminando a necessidade de um segundo contacto. Para facilitar este processo, a ULS Lezíria vai disponibilizar um telefone com ligação directa à linha SNS 24 na área de admissão do Serviço de Urgência, permitindo que os utentes que não tenham ligado anteriormente possam fazê-lo directamente a partir da unidade hospitalar.

O projecto "Ligue Antes, Salve Vidas" é uma iniciativa estratégica que visa garantir que os serviços de urgência estão reservados para as situações mais graves, enquanto os casos de menor gravidade são atendidos nos locais mais apropriados, como as unidades de saúde familiar ou serviços de atendimento complementar, com agendamento directo nas vagas disponíveis. Desta forma, assegura-se um atendimento mais eficiente, seguro e adequado, evitando deslocações desnecessárias ao hospital e melhorando a qualidade dos cuidados prestados, refere a instituição em comunicado. “A ULS Lezíria reafirma o seu compromisso com a acessibilidade e eficiência na prestação de cuidados de saúde, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos hospitalares e assegurando um atendimento mais personalizado e célere para todos os utentes”, concluiu a nota.