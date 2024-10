Despiste de automóvel derruba poste no Secorio

Um despiste ocorrido por volta das 15h30 desta terça-feira, 15 de Outubro, na Estrada Nacional 114 na freguesia da Moçarria, concelho de Santarém, causou ferimentos ligeiros na condutora da viatura, que derrubou um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu na zona do Secorio.

Segundo informou o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, a vítima foi transportada ao Hospital de Santarém pelos Sapadores Bombeiros de Santarém, que estiveram no local com a GNR. A estrada esteve cortada devido à queda do poste para a faixa de rodagem.