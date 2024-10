É urgente combater violência contra idosos no meio familiar

O Auditório “Escola O Século”, em Salvaterra de Magos, acolheu o evento “Prevenir a violência contra idosos”, no âmbito das Jornadas da Saúde, do Social e da Educação. Para assinalar o Dia Internacional do Idoso, comemorado a 1 de Outubro, a Equipa Móvel de Apoio à Vítima da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) realizou uma palestra onde se discutiu o facto da violência contra as pessoas idosas ser um cenário para milhões de indivíduos em todo o mundo e que, com o envelhecimento da população, é urgente abordar e combater este tipo de violência.

A palestra foi dirigida pela técnica da APAV, Marta Godinho, que explicou as diversas formas de abuso e crimes, assim como as várias dificuldades que existem para identificar as vítimas, e a presença de indicadores dos diferentes tipos de violência. Marta Godinho explicou que a maioria das situações de vitimização ocorrem de forma continuada e na residência comum da vítima e do agressor. As conclusões apontam que as vítimas são, maioritariamente, do sexo feminino e que a situação mais recorrente é serem vitimizadas sobretudo pelos seus cônjuges ou filhos.

A técnica da APAV mostrou que, para além da violência física e doméstica, existe a violência psicológica, sexual, económica, negligente e o abandono. “O crime de violência doméstica, onde falamos de maus-tratos psicológicos, privações na liberdade e ofensas corporais, é o crime com o qual mais lidamos e que maior prevalência tem”, destacou. Marta Godinho informou que há vários obstáculos com os quais as vítimas se deparam e salientou como principais problemas, o não reconhecimento da existência da vitimização, o estarem socialmente isoladas e o terem vergonha. Os vários tipos de violência apresentam diversos indicadores, e a técnica de apoio da APAV alerta para a população estar atenta a situações que podem parecer irrelevantes, mas que, por vezes, podem ser indícios de que a pessoa está a sofrer. “Falamos de lesões em zonas do corpo, mudanças inesperadas de comportamento, de hesitação em falar abertamente ou até mesmo perdas inexplicáveis de dinheiro”, explicou.

As últimas estatísticas da APAV mostram que, entre 2021 e 2022, houve um total de 3.122 pessoas apoiadas pela instituição. Uma descida de 4,1% entre os dois anos, um factor que se desconhece ser ou não positivo, devido ao número de pessoas que não fazem queixa ser maior do que as que fazem. A violência doméstica é um crime público, e desta forma qualquer pessoa que testemunhe a esse acto criminoso tem o dever de apresentar queixa. A denúncia pode ser feita, gratuitamente, na PSP, GNR, PJ e no Ministério Público, ou ligando para a linha de apoio à vítima (116 006) ou para as linhas nacionais de emergência (112 ou 144).