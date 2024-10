Leituras encenadas com alunos de Constância

Nos próximos dias 16, 17 e 18 de Outubro, Miguel Sopas, actor, encenador e formador dinamiza em Constância a Acção de Capacitação «Leituras Encenadas», integrada no projecto Caminhos, Cultura em Rede. A partir da obra Filodemo, de Luis de Camões, Miguel Sopas dinamiza acções com os alunos das Escola Básica e Secundária Luís de Camões, das quais resultará um trabalho que será apresentado numa sessão aberta ao público que terá lugar no dia 18, às 18h00, no Cineteatro Municipal de Constância.

Lembrando a necessidade de tratar autores clássicos portugueses e em ano de comemoração dos 500 anos de Luís de Camões, as leituras encenadas a partir de textos como El Rei Seleuco ou Filodemo permitirão aos alunos uma experiência imersiva e uma renovada forma de abordar, lê-se em comunicado.

Recorde-se que o “Caminhos” foi criado em 2017 pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios integrantes. Pretende proporcionar encontros em redor da cultura, promovendo o encontro dos artistas com as comunidades e estimulando o cruzamento da arte com o entretenimento. “Caminhos” percorre os 11 concelhos do Médio Tejo: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha.