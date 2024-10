Muralha da Rua Pêro de Alenquer intervencionada para estabilização da encosta

Terminaram as obras de estabilização da muralha que sustenta parte da Rua Pêro de Alenquer, na sede de concelho. A muralha revelou anomalias que foram detectadas pelos profissionais da divisão de obras do Município de Alenquer. A acção de manutenção e conservação preventiva ao espaço de parede em alvenaria entre dois suportes minimiza o impacto no edificado e seu funcionamento, aumentando a capacidade de carga e estabilidade do solo ou material que ali está retido, nas imediações do Palácio Municipal, com troços confinantes à Praça Luís de Camões.

A intervenção teve como objectivo a remoção de plantas e arbustos, o tratamento de anomalias relacionadas com perda de material, fendas e separação de folhas da alvenaria da muralha e a remoção de argamassas.

A empreitada a cargo da empresa IN SITU - Conservação de Bens Culturais, Lda envolveu um investimento de 39.689,45€ (com IVA) integralmente suportado pela Câmara de Alenquer.