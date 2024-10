No Politécnico de Tomar união é a palavra de ordem

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) organizou uma sessão de acolhimento aos novos estudantes das Escolas Superior de Tecnologia de Tomar, Superior de Gestão de Tomar e Superior de Tecnologia de Abrantes. A sessão começou no auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim com o discurso de boas-vindas do presidente do IPT, João Freitas Coroado, que partilhou algumas palavras para os alunos. “A vossa missão é estudar e devem atingir os vossos objectivos. Tornem-se mais fortes a vençam os obstáculos da vida e tirem o maior proveito enquanto estão cá. Serem estudantes de excelência não é só tirar boas notas, é participar nas iniciativas e colaborar com a comunidade académica”, referiu.

Leonardo Pereira, Rubén Costa, Joana Costa e Madalena Luz são alguns dos novos estudantes do IPT. Todos admitem estar satisfeitos por estudar na instituição e reconhecem que, por ser mais pequena que a maioria das escolas, os estudantes são mais unidos.

Leonardo Pereira vem de Salvaterra de Magos, tem 18 anos e estuda na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, no TESP de informática. O curso foi a quarta opção e as primeiras opções foram engenharia informática e arquitectura em Lisboa e Aveiro, respectivamente. Está satisfeito por o IPT ser a sua instituição e diz que se sente bem recebido pela comunidade. Joana Costa tem 18 anos e vive na Quinta do Conde, em Sesimbra. Está no curso de Conservação e Restauração na ESTT. Pensou em candidatar-se ao IPT como primeira opção, mas por receio das ofertas de emprego, passou para a quarta opção. Não se arrepende de estar no IPT pois acredita que o curso é mais prático num politécnico e isso traz vantagens. Madalena Luz tem 17 anos, vive na Nazaré e também está no curso de conservação e restauro. “Estar no IPT tem superado todas minhas expectativas e sinto-me integrada por todos”, refere, acrescentando que o ambiente familiar que se vive na instituição ajuda no bem-estar e motivação diária.