Trânsito cortado no Vale de Santarém

A curva apertada na Nacional 3 no Vale de Santarém, junto ao Restaurante Leitão, Pão e Vinho, voltou a registar mais um acidente esta terça-feira, 15 de Outubro, às 20h16, e o trânsito está cortado. A colisão deu-se entre um ligeiro de passageiros e um autocarro e não há feridos a registar, segundo informou o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo. Um pesado de mercadorias despistou-se no mesmo local no dia 17 do mês passado, provavelmente a tentar desviar-se de um outro pesado.