Azambuja já tem conselho municipal de saúde

Criação do conselho municipal de saúde tem como missão contribuir para a definição da política municipal de Saúde no concelho de Azambuja, nomeadamente através da promoção de acções de prevenção da doença.

Azambuja tem, desde terça-feira, 5 de Outubro, oficialmente constituído o Conselho Municipal de Saúde, que tem como missão contribuir para a definição da política municipal de Saúde no concelho, nomeadamente através do planeamento da rede de unidades de cuidados de saúde primários. A instalação deste órgão teve lugar no salão nobre da Câmara de Azambuja e coincidiu com a sua primeira reunião, presidida pelo presidente daquele município, Silvino Lúcio.

Além do planeamento, este Conselho de Saúde propõe-se a desenvolver acções de promoção da Saúde e prevenção da doença, analisar o funcionamento dos estabelecimentos e serviços de saúde e apresentar sugestões e recomendações para melhoria desses serviços. Trabalho que deverá ser desenvolvido, explica a autarquia em comunicado, num processo de troca de informações e estreita colaboração entre as entidades representadas no órgão.

Integram este Conselho da Saúde, o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, um representante da Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Azambuja, um representante da Unidade de Cuidados na Comunidade de Azambuja, a presidente da Assembleia Municipal de Azambuja, a vereadora com o pelouro da Saúde, o presidente da Junta de Alcoentre, o comandante da delegação de Aveiras de Cima da Cruz vermelha Portuguesa (em representação das associações da área da Saúde), um dirigente do Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima (em representação das IPSS do concelho) e, também, uma representante dos serviços da Segurança Social.