Bombeiros Torrejanos angariam mais de oito mil euros para ajudar André Trindade

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos (AHBVT), através a realização de várias iniciativas solidárias, conseguiu angariar 8.970 euros para ajudar a família de André Trindade, o jovem que em 2022 foi atropelado quando atravessava uma passadeira, a pagar os tratamentos, fazer alterações na casa e adquirir um veículo adaptado à sua incapacidade de 95%.

A verba angariada com ajuda da participação e generosidade da população foi conseguida num jantar realizado em 2023 (700 euros), num passeio de jipes organizado pelo Núcleo Desportivo da AHBVT (2.890 euros), feira medieval (1.300 euros) e festa solidária (4.080 euros).

A família de André Trindade agradeceu, através de uma carta, partilhada pela AHBVT, “a todos os que partilharam, colaboraram (…) e contribuíram” para que as iniciativas se realizassem. “A vossa solidariedade trouxe-nos felicidade e força para continuar este longo caminho de ajuda ao nosso filho”, lê-se na missiva.

Depois de ter sido atropelado numa passadeira em Aveiro, recorde-se, André Trindade esteve em coma cerca de um mês, ficando hospitalizado cerca de quatro meses no Hospital Universitário de Coimbra, seguindo-se mais quatro meses de internamento no Centro de Reabilitação Rovisco Pais. A evolução foi praticamente nula sendo sugerido o internamento numa unidade de cuidados continuados, o que os pais não aceitaram. Iniciou-se assim uma nova etapa na vida do André e dos pais, a mais desafiante pela qual já passaram.

Durante oito meses esteve em casa a fazer fisioterapia e terapias diárias, quase na totalidade suportadas pelos pais. Conseguiram que fosse para uma clínica especializada em Braga durante quatro meses, entretanto foi chamado para iniciar tratamentos em Alcoitão. Os tratamentos e as adaptações necessárias na habitação têm sido suportados pelos pais, o que acabou por deixar a família numa situação economicamente desfavorável. Até ao momento os pais não tiveram comparticipação do seguro, pois aguardam pela decisão do seguro e tribunal.