Enfermeiros do Hospital de VFX fizeram sete mil horas extraordinárias em Agosto

Enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira dizem-se cansados e esgotados e sem alternativas por parte da administração liderada por Carlos Andrade Costa. Luta do sindicato dura desde o início do ano mas ainda sem resultados efectivos. Administração promete contratar mais profissionais.

Os enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX) dizem-se sobrecarregados de trabalho, esgotados e só no mês de Agosto, segundo o sindicato que representa a classe, foram realizadas mais de sete mil horas extraordinárias. Horas extra que, avisa o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), foram programadas previamente de maneira a colmatar o défice de enfermeiros que, lamentam, se vai acentuando cada vez mais.

Em comunicado o SEP diz ser “inadmissível” que a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo, liderada por Carlos Andrade Costa, não tenha ainda procedido à contagem de todos os pontos para efeitos de progressão, nomeadamente dos anos trabalhados no Serviço Nacional de Saúde, “chegando a colocar enfermeiros com 10 anos de experiência na mesma posição remuneratória que os recém-licenciados”. Para agravar a situação, revela o SEP, “o conselho de administração decide penalizar os enfermeiros que investiram do seu tempo e dinheiro na formação e que, após serem submetidos a concurso para a categoria de enfermeiro especialista, ficaram numa situação de desvantagem em comparação com colegas não especialistas”, critica.

Os enfermeiros dizem que é urgente a contabilização dos pontos e anos de serviço para efeitos de progressão na carreira, independentemente do mês de entrada, nomeadamente os anos com contrato com vínculo precário e tempo trabalhado noutras instituições. Defendem ainda a valorização da categoria de enfermeiro especialista, a harmonização dos dias de férias e a “urgente contratação de mais enfermeiros para dar resposta às necessidades”, bem como a tão esperada regulação dos horários de trabalho, aplicando as 35 horas de trabalho por semana.

Administração promete abrir concursos

Entretanto a ULS Estuário do Tejo, que tutela o Hospital de Vila Franca de Xira, anunciou a intenção de lançar até final do ano um conjunto de concursos para vir a contratar até 70 novos enfermeiros para o hospital e para os centros de saúde. O concurso já teve luz verde da tutela, incluindo também vagas para médicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica e técnicos superiores. “É nossa intenção termos sempre a capacidade de ter procedimentos para novos profissionais em curso para fortalecer os nossos quadros”, assegurou Carlos Andrade Costa em declarações aos jornalistas no último mês.

O Sindicato dos Enfermeiros continua céptico e tem realizado diversos protestos reivindicando melhoria das condições laborais. Uma das últimas acções aconteceu durante uma greve em Junho, quando os profissionais de saúde assinaram 250 postais de protesto e os entregaram ao conselho de administração do hospital.