Gonçalo Duarte é a vítima mortal do despiste em Torres Novas

Gonçalo Duarte, jovem de 19 anos natural do Entroncamento, é a vítima mortal do despiste de um veículo ligeiro de passageiros, que ocorreu ao final da tarde de terça-feira, 15 de Outubro, na localidade da Barroca, em Torres Novas.

Segundo o comandante dos Bombeiros Torrejanos, à chegada dos meios de socorro ao local, Gonçalo Duarte já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. “Foram feitas manobras mas sem sucesso”, tendo o óbito sido verificado no local, adiantou a O MIRANTE José Carlos Pereira.

O mesmo acidente provocou ainda ferimentos graves a um rapaz de 10 anos, que se encontra nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e ferimentos ligeiros em duas jovens, na casa dos 19 anos. Era uma das jovens quem seguia ao volante do veículo que ao se despistar embateu num muro e depois num outro do lado oposto da estrada.

O alerta para o acidente foi dado pelas 18h41 e as suas causas, referiu fonte do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana estão a ser investigadas. Para o local foram destacados os Bombeiros de Torres Novas, Bombeiros do Entroncamento, ambulâncias de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas e Tomar e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Médio Tejo.