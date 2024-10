Incompatibilidades com a lei levam a demissão da directora do Agrupamento de Escolas do Entroncamento

Em causa está a nomeação do seu marido para o cargo de adjunto. No pedido de demissão, Ana Margarida da Costa mostra-se disponível para agarrar novamente o cargo sujeitando-se a sufrágio.

A directora do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, Ana Margarida da Costa apresentou na terça-feira, 15 de Outubro, o seu pedido de demissão. Em causa estão incompatibilidades com a lei por ter nomeado o seu marido para o cargo de adjunto.

No pedido de demissão, a que O MIRANTE teve acesso, Ana Margarida da Costa indica que teve conhecimento da "eventual incompatibilidade" por intermédio do delegado regional, Pedro Florêncio. "Devo referir que agi convicta da legalidade e sempre na boa-fé de outros exemplos semelhantes e casos conhecidos a nível nacional", menciona no documento, sublinhando que sempre considerou que "não se verificava qualquer incompatibilidade na referida nomeação".

A directora demissionária faz ainda saber que o seu marido, Vasco Guedes, pediu a exoneração do cargo, tal como lhe foi "exigido superiormente". E, por isso mesmo, refere, é que não lhe restou outra opção senão demitir-se, uma vez que "esta situação colocou em causa o projecto inicial para este agrupamento que tinha por base o trabalho de uma equipa".

Ana Margarida da Costa diz que "não foi com ligeireza" que tomou esta decisão que provocou, ao longo do último mês, "desgaste físico e mental" a si e à sua equipa de trabalho.

Disponível para voltar a assumir o cargo

Apesar de a demissão ter por base uma nomeação polémica e incompatível com a lei, Ana Margarida da Costa mostra-se disponível para voltar ao cargo de directora.

"Estaremos cá para continuar mas devemos sujeitar-nos novamente a eleições para não haver situações de incerteza", escreve no comunicado.

Ana Margarida da Costa tomou posse como directora do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento em Junho do ano passado.