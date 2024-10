ULS do Médio Tejo apresentou planos de contingência

A sessão de apresentação dos planos de contingência para a resposta sazonal em saúde pública e de resposta a fenómenos climáticos extremos decorreu no auditório do Hospital de Tomar.

A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo apresentou na terça-feira, 15 de Outubro, o Plano de Contingência para a Resposta Sazonal em Saúde Pública e de Resposta a Fenómenos Climáticos Extremos.

A sessão decorreu no auditório do Hospital de Tomar e contou com a presença do presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, Casimiro Ramos, e do médico coordenador da Unidade de Saúde Pública, José Manuel Cunha.

O modelo preditivo inovador, capaz de antecipar os riscos em saúde pública de fenómenos climáticos extremos, foi apresentado por Paulo dos Santos Luís, médico especialista em saúde pública, estando ainda presente na apresentação toda a equipa que desenvolveu o projecto.