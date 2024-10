Em Alenquer, as voluntárias da Acolher Prá Vida dedicam-se a ouvir e apoiar doentes com cancro. A associação tem crescido e dia 26 de Outubro vai realizar um congresso sobre a sexualidade do doente oncológico, meditação e nutrição.

Acolher Prá Vida faz a diferença no apoio a doentes com cancro

Os doentes oncológicos isolam-se porque não querem preocupar a família e precisam de ser ouvidos. É neste campo de escuta activa e de partilha que actuam as voluntárias da Associação Acolher Prá Vida, de Alenquer, que se dedicam a apoiar doentes com cancro. A associação nasceu de um grupo de Whats Up chamado “Guerreiras de Alenquer” onde as doentes oncológicas desabafavam e apoiavam-se mutuamente. Quando o grupo ultrapassou as três dezenas de pessoas surgiu a ideia de criar uma associação e nasceu a Acolher Prá Vida (APV), em Outubro de 2019.